لص يتراجع عن سرقة شاب في بلجيكا والسبب جنسيته!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر، قصة غريبة لشاب فلسطيني تعرض للسرقة في بلجيكا، ولكن اللص تراجع عن سرقته في اللحظة الأخيرة عندما شاهد العلم الفلسطيني.

وروى الشاب الفلسطيني، في مقطع فيديو تم تداوله بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي، وتناولته وسائل إعلامية، القصة الغريبة التي تعرض لها ببلجيكا.

وحسب ما تم تداوله، فإن لصا من جنسية جزائرية، كان قد تراجع عن سرقة شاب فلسطيني في بلجيكا، عندما إكتشف بأنه فلسطيني، حيث اعتذر منه ونصحه بأخذ حذره.

وقال الشاب الفلسطيني في مقطع الفيديو: “كنت راجعا للمنزل، وتوقفت عند موقف الحافلات.. كانت الساعة الثانية صباحا”.

مضيفا: “اعترض طريقي لص وحاول أن يتكلم معي بالفرنسية ولكنني ادعيت بأنني لا أفهم أي لغة”.

وتابع الشاب: “نظر اللص إلي وطلب مني أن أعطيه النقود والهاتف والكاميرا التي كنت أعلقها على رقبتي”.

وأشار الشاب، إلى أن اللص لم يطلب منه الأغراض بطريقة لبقة. بل هدده بسلاح وهو عبارة عن سكين كبيرة، وطلب منه أن يعطيه الأغراض.

وتابع الشاب: “أنا استسلمت بالطبع، خصوصا أنني كنت برفقة إبن خالتي والذي كان يعاني من كسر في يده.. ولم يكن هناك أي مجال للمقاومة. فالشارع كان خالي والوقت جد متأخر”.

هذا ما فعله اللص عندما شاهد العلم الفلسطيني على حقيبة الشاب

وأضاف الشاب الفلسطيني: “أردت أن أطلب منه أن يتراجع عن السرقة، وأخبره بأنني أريد تصوير حياتي فالكاميرا مهمة بالنسية لي. حتى لاحظ العلم الفلسطيني الذي كان مرسوما على حقيبتي”.

وهنا تراجع اللص عن السرقة، واعتذر من الشاب معبرا عن خجله منه، كما نصحه بتوخي الحذر وإخفاء أغراضه جيدا.

وأورد الشاب: “اللص تراجع عن سرقتي، وقالي لي بأنه يحب فلسطين. ونصحني بعدم حمل الكاميرا أو أشياء غالية في الشارع وفي وقت متأخر. كما شكرته وأرجع السيف إلى خصره وقال لي ربي ينصركم أهل فلسطين وشكرا لكم”.

وختم الشاب: “طبعا هذا الحرامي الشريف الطاهر المدافع عن القضية مافي أي شيء منعه أو ألهاه عن دفاعه عن القضية الفلسطينية .. نشكر أخونا هذا الحرامي “.

هذا وتعددت ردود الأفعال على هذا الفيديو بين معجب بهذا اللص الذي لم يمنعه أي شيئ من مناصرة القضية الفلسطينية. وبين من هاجم اللص ورفض أي تعاطف معه كون نيته كانت السرقة.

https://web.facebook.com/watch/?v=185429943754840&_rdc=1&_rdr

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