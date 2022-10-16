لضبط السوق.. اخراج 100 قنطار من البطاطا بـ 60 دج للكيلوغرام 

تشرع وزارة الفلاحة بالتنسيق مع وزارى التجارة وترقية الصادرات في إخراج 100قنطار من البطاطا الموجهة للإستهلاك، بسعر 60 دج للكيلوغرام كأقصى حد.

في بيان لوزارة الفلاحة اليوم الأحد، أكدت أنها ستباشر في إخراج مادة البطاطا الموجهة للإستهلاك بتاريخ 23 أكتوبر 2022.

وحسب ذات البيان فإن العملية فإن عملية اخراج البطاطا المخزنة ستكون بـ 100 قنطار، وحددت سعرها في السوق بـ 60 دج للكيلو الواحد كأقصى حد.

وتأتي هذه العملية تأتي في إطار تفعيل النظام الجديد لضبط المنتجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع.

وأضاف البيان أن عملية التسويق ستتم عبر نقاط البيع الموزعة علة الوطن والتابعة للدواوين والمؤسسات الإقتصادية العمومية تحت الوصاية بالإضافة إلى نقاط البيع الموضوعة من طرف الجماعات المحلية.

وتهدف هذه العملية والتي تعتبر مرحلة أولى من عملية إخراج المخزون إلى ضمان وفرة البطاطا بالأسواق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من خلال توفيرها بأسعار تكون في متناول المستهلك.