لعباطشة.. خلق الثروة أساس خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، اليوم الثلاثاء، عن المقترحات المقدّمة من المركزية في خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد لعباطشة في تصريح للإذاعة الوطنية بأن مقترحات “UGTA” ارتكزت أساسا على خلق الثروة والقيمة المضافة وفكّ الارتباط بالاقتصاد الريعي المعتمد على عائدات المحروقات.

مضيفا بأن المركزية النقابية اقترحت أيضا تخفيض نسب الفائدة على القروض الموجهة للمستثمرين ورقمنة الإدارة لوضع حدّ للبيروقراطية التي تعيق الحركية الاقتصادية.

بالإضافة إلى اقتراح إجراءات استعجالية لخلق دينامكية اقتصادية، لا سيما إدماج الاقتصاد الموازي وإعادة النظر في أرباح البنوك وإزالة العوائق البيروقراطية وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

وأكد المتحدث على وجوب إدماج الأموال غير الخاضعة لرقابة الدولة وتحسين الجباية وخفض الاستيراد لتحسين ميزان المدفوعات، مع اقتراح استقلالية المؤسسات وتحريرها من “سطوة البيروقراطية”.

وأوضح لعباطشة في سياق متصل بأن استقلالية المركزية النقابية من أي وصاية، تعدّ من أهم القرارات المنبثقة عن آخر مؤتمر، معتبرا أن “الوصاية الحقيقية من الآن فصاعدا هي القاعدة العمالية”.

وفيما تعلق بانشغالات الطبقة الشغيلة، أكد لعباطشة بأن الوضع الاقتصادي لا يسمح برفع أي انشغالات لها باستثناء ضمان صبّ الأجور، مقترحا خلق قروض بلا فوائد في إطار تضامني بين المؤسسات لتجاوز الأزمة الراهنة.