قرر رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، حبيب لعبان، تجميد البطولة الوطنية لكرة اليد أكابر، في جولتها الخامسة.

وجاء قرار حبيب لعبان، قصد السماح للناخب الوطني الجديد بإجراء التحضيرات اللازمة في أحسن الظروف تحسبا لكأس أمم إفريقيا 2018

ونشر الإتحاد الجزائري لكرة اليد، بيانا يؤكد من خلال تجميد البطولة الوطنية لكرة اليد إلى ما بعد نهائيات أمم إفريقيا

كما كشفت الإتحادية في بيانها أن هذا القرار جاء بعد التشاور مع الناخبين الوطنيين ومدربي القسم الممتاز لكرة اليد رجال.

وسيشار المنتخب الوطني لكرة اليد رجال، في الطبعة الـ23 لكأس أمم إفريقيا المقررة بالغابون ما بين 17 و27 جانفي 2018.