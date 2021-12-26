لعبدي: “المنتخب الوطني حطم الرقم القياسي العالمي”
بقلم كريم.تيغرمت
أكد المناجير العام للمنتخب الوطني، أمين لعبدي، بأن المنتخب الوطني حطم الرقم القياسي العالمي لعدد المبارايات بدون هزيمة.
وصرح لعبدي، خلال نزوله ضيفا على تلفزيون “النهار”: “مباريات كأس العرب كانت رسمية، كون البطولة معتمد من طرف الفيفا”.
كما أضاف: “المنتخب الوطني لحد الآن لم ينهزم في 39 مباراة، وهذا ما يجعلنا قد حطمنا الرقم القياسي العالمي رسميا”.
وأردف: “في البداية الفيفا نشرت على موقعها الرسمي أن هذه مباريات كأس العرب غير محتسبة، في سلسلة اللا هزيمة”
وتابع أمبي لابدي: “بعد احتجاج من رئيس الفاف شرف الدين عمارة، الفيفا تراجعت عن ذلك، وسحبت المنشور من موقعها الرسمي”.
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