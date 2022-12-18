لعجال: إنجاز أعمدة شحن السيارات الكهربائية بداية 2023

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد لعجال، عن الإنطلاق في تهيئة المحطات بأعمدة تزويد السيارات الكهربائية بالطاقة.

وأورد لعجال في تصريح صحفي اليوم الأحد: “سننطلق في ذلك خلال الثلاثي الأول من سنة 2023. ومع نهاية السنة ستكون لدينا 200 محطة”.

وحول التسعيرة، قال ذات المسؤول، أنه من غير الممكن الحديث عن التسعيرة. لأنها من صلاحية وزارة الطاقة وهيئة ضبط الكهرباء والغاز.

موضحا أن مجمع سونلغاز، كُلف بإنجاز أعمدة الشحن، وسينطلقون في الإنجاز، خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

مشيرا إلى أن عدد المحطات سيرتفع مع دخول السيارات الكهربائية للسوق.