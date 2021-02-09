لعرابة: اللجنة تلقت مقترحات من 48 حزبا سياسيا.. وهناك إمكانية إلغاء شرط 4 بالمئة أوتعديلها

كشف رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي انه تلقت مقترحات من 48 حزبا سياسيا.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي قال لعرابة أن اللجنة تلقت مقترحات من 48 حزبا سياسيا معتمدا في الجزائر.

وأضاف أحمد لعرابة اللجنة شرعت في دراسة ملفات الأحزاب السياسية منذ بداية هذا الأسبوع.

وأشار لعرابة أن اللجنة إنطلقت في دراسة مشروع قانون الإنتخابات منذ تنصيبها من قبل رئيس الجمهورية في 19 سبتمبر 2020.

وصرح أحمد لعرابة بخصوص إمكانية إلغاء أوتعديل شرط 4 بالمائة أن اللجنة تدرس الموضوع.

وأكد أحمد لعرابة أن اللجنة تلقت عدة مقترحات من الأحزاب السياسية بخصوص شرط 4 بالمائة

كما قال لعرابة أن هناك بعد الأحزاب السياسية إقترحت الإبقاء على هذا الشرط فيما طالبت أخرى بإلغائها أوتخفيضها.