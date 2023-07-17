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الرياضة

لعروسي يتجه للعودة للبريميرليغ

بقلم فيصل زيان بوزيان
لعروسي يتجه للعودة للبريميرليغ
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كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أمس الأحد، عن إقتراب اللاعب الفرانكو جزائري ياسر لعروسي من العودة للبريميرليغ الموسم المقبل.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن اللاعب ياسر لعروسي، قريب من الإنضمام لصفوف نادي شيفيليد يونايتد، الصاعد الجديد للبريميرليغ إعارة من ناديه تروا.

يجدر الإشارة، لايزال اللاعب لعروسي مرتبط مع نادي تروا الفرنسي، لغاية 2026، وبإنتقاله لشيفيلد، ستكون ثان تجربة له في البريميرليغ بعد أن سبق أن لعب مع ليفربول من 2017 لغاية 2021.

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