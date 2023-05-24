لعروسي يحل بقنصلية الجزائر بفرنسا ويفتح باب التأويلات

حل اللاعب الفرانكو جزائري، ياسر لعروسي، اليوم الأربعاء، بقنصلية الجزائر، الواقعة بمدينة ” Saint-Ouen-l’Aumône” الفرنسية.

ونشر لعروسي، لاعب نادي تروا الفرنسي، صورة له عبر خاصة “ستوري” على حسابه الرسمي “أنستغرام” وهو رفقة أحد مناصري الخضر، من أمام مقر القنصلية الجزائرية.

كما أرفق صاحب الـ 21 ربيعا، الصورة بتعليق أحد أصدقائه الذي كان السباق لنشر الصورة، بعلم الجزائر.

وهي الخطوة التي يرى فيها المتتبعون، بأنها خطوة من لاعب تروا، نحو تغيير جنسيته الرياضية تحسبا للالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري، خلال تربص شهر جوان المقبل.

جدير بالذكر، أن لعروسي، كان قد التحق الصائفة الماضية، بنادي تروا الفرنسي، قادما من ليفربول الانجليزي، في صفقة انتقال حر.