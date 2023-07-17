لعروسي يلتحق رسميا بشيفيلد الانجليزي

التحق الفرانكو جزائري، ياسر لعروسي، اليوم الاثنين، رسميا بنادي شيفيلد يونايتد الانجليزي، قادما من نادي تروا الفرنسي.

وأعلن نادي شيفيلد الصاعد حديثا إلى “البريميرليغ” الانجليزية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن تعاقده مع لعروسي، المرشح بقوة لتدعيم صفوف الخضر، في تربص شهر سبتمبر المقبل.

ولم يكشف الفريق الانجليزي، عن تفاصيل كثيرة حول صفقة لعروسي الذي سبق له حمل ألوان ليفربول ما بين 2017 و2021، والتحق بعدها بنادي تروا الفرنسي بعقد يستمر إلى 2026.

Summer signing No.2. 😍🇫🇷 pic.twitter.com/Tt6W9SgWyY

— Sheffield United (@SheffieldUnited) July 17, 2023