شيفيلد الانجليزي مهتم بالتعاقد مع بلقبلة

رشّحت تقارير صحفية فرنسية صادرة أمس الاثنين، الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة، لمغادرة الليغ1، نحو الدوري الانجليزي الممتاز.

وكشف موقع “فوت ميركاتو“، بأن بلقبلة، لاعب نادي بريست، يتواجد محل أطماع نادي شيفيلد يونايتد، الذي رسم عودته إلى “البريميرليغ”. بعدما أنهى منافسة “الشامبين شيب” في وصافة الترتيب خلف المتصدر بيرنلي.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن مسؤولي الصاعد الجديد إلى الدوري الانجليزي الممتاز. سيحلون يوم الأحد المقبل، بملعب “فرانسيس جنيه بلي” بمدينة بريست، من أجل معاينة بلقبلة، في لقاء ناديه والضيف أوكسير، ضمن الجولة الـ35 من الليغ1.

وأشار الموقع الفرنسي، إلى أن بلقبلة، يتواجد في نهاية عقده مع بريست، وهو ما يعزز حظوظ نادي شيفيلد، في ضمان خدماته في صفقة مجانية.