لعمارة شُفي من كورونا وإدارة العميد تستفسر عما حدث في البنين

كشف نادي مولودية الجزائر، بأن ظهيرها الأيسر نبيل لعمارة، لا يعاني من فيروس كورونا، وبأنه تعافى منه كُليا.

وأوضح العميد، من على صفحته الرسمية في “فايسبوك”، بأن المسحة الخضع لها المدافع، في الساعات الماضية جاءت نتائجها سلبية.

وإستفسر الفريق العاصمي، لدى الجهات البنينية، التي أصدرت نتائج إيجابية للاعب، رغم أنه كان في صحة جيدة.

وأجبر لعمارة، على تضييع المُباراة الماضية لناديه في رابطة الأبطال الإفريقية أمام بافلز، بسبب الفحوصات السالف ذكرها.

وشكك الكثيرون داخل بيت المولودية، في صحة النتائج السالف ذكرها، وإعتبروها حيلة من البنينيين لحرمانهم من نجم بلعباس السابق.