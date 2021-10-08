لعمامرة: الجزائر ملتزمة بتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي في إفريقيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، التزام الجزائر تجاه تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي في افريقيا.

وأبرز خلال أشغال الطبعة الثالثة للاجتماع الوزاري ” إيطاليا – إفريقيا” الفرص الهائلة التي تتيحها منطقة التبادل الحر القارية. التي دخلت حيز التنفيذ بداية هذا العام.

كما نوه الوزير بالمشاريع التكاملية التي تسعى الجزائر لتجسيدها في عمقها الإفريقي، بدءا بدول الجوار. والتي سيكون لها الأثر البالغ في المساهمة في هذا لمسار التكاملي على الصعيد القاري.

الوزير لعمامرة أطلع الحضور أيضا على مخطط الجزائر الطموح والمشاريع المنجزة أو تلك المبرمجة في مخطط الحكومة لتحقيق النمو الأخضر.

وأبرز الأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمسائل الانتقال الطاقوي والفعالية الطاقوية. والتي تم إدراجها في صلب برنامجه، إلى جانب مسائل أخرى بالغة الأهمية على غرار الأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي.

تجدر الإشارة أنه على هامش أشغال الاجتماع، كان لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عدة لقاءات ثنائية. مع عدة رؤساء وفود أفارقة على غرار المستشار الخاص لرئيس دولة إرتيريا ووزراء خارجية مالي، زيمبابوي، إفريقيا الوسطى.