لعمامرة: الدولة المغربية وصلت الى حد الإستقواء والإستنجاد بإسرائيل

اعتبر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن الدولة المغربية ذهبت بعيدا في التهجم والتأمر على الجزائر.

وذلك سواء بإستعمال عدد من الأفراد والجماعات التي وصفت بحق في الجزائر على انها ارهابية، أو انتهاج أساليب ما يسمى بحروب الجيش “الجيل الرابع” لضرب استقرار الجزائر من الداخل.

مضيفا بأن الدولة المغربية وصلت الى حد الإستقواء والإستنجاد بدولة إسرائيل.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية لعمامرة، في حوار خاص مع قناة “روسيا اليوم”، تطرق فيه لأهم الملفات التي تهم الشأن الجزائري.

من جانب أخر أكد لعمامرة، أن السفير الجزائري في فرنسا مازال في أرض الوطن للتشاور، معتبرا أن قرار غلق المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية هو قرار سيادي ردا على العنف اللفظي للفرنسيين.

كما شدد ذات المتحدث بأن الجزائر، ترفض تدخل فرنسا في امورها الداخلية وشؤون مالي، مؤكدا أنا ما يمس امن ومصالح مالي يمس الجزائر أيضا.

وتطرق لعمامرة أيضا الى قضية التطبيع، التي تعتبرها الجزائر بأنها ليست الطريقة الأمثل لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا بأن السلام يتحقق عبر انسحاب اسرائيل من الأرضي المحتلة.

وبخصوص العلاقات الجزائرية الروسية، يرى وزير الخارجية الجزائري، بأن الطرفين تربطهما اتفاق استراتيجي وعلاقات ديبلوماسية تتسم بالتداول والتشاور في القضايا الافريقية.