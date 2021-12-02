لعمامرة : تدهور المشهد العالمي للسلم والأمن يحتم على الاتحاد الإفريقي حل الصراعات

أشرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس. على افتتاح الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا.

وقال لعمامرة “إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أرحب بكم جميعًا في مدينة وهران الجميلة هذه. وأن أبعث إليكم بأحر تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأطيب تمنياته لهذه الندوة رفيعة المستوى التي يوليها أهمية كبرى”.

وتابع لعمامرة “يجب أن أقول إنني سعيد للغاية لأن أشير إلى هذه الندوة رفيعة المستوى. التي نظمت طبعاتها الأولى قبل بضع سنوات هنا، في هذه المدينة نفسها وبهذه المباني نفسها”.

وقال لعمامرة إنه منذ ذلك الحين تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها كمنتدى منتظم للتفكير الجماعي وتبادل الآراء وتبادل الخبرات. والدروس المستفادة والممارسات الجيدة لتمكين ممثلينا في أقوى جهاز في الأمم المتحدة لإظهار الروح الحقيقية للوحدة الأفريقية. والتضامن في تعزيز المواقف الأفريقية المشتركة بشأن السلام والأمن.

ودار موضوع الندوة حول الحاجة إلى ضمان الدعم الكافي للأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بالتعامل مع قضايا السلام والأمن في إفريقيا.

وقال إنه يعكس الالتزام بمضاعفة الجهود لجعل صوت أفريقيا مسموعا على المستوى الدولي. لضمان الاعتراف بجهودها ومراعاة اهتماماتها الرئيسية ومصالحها الإستراتيجية وآفاقها المعقولة.

في هذا السياق، أشار لعمامرة إلى أن الالتزام الجماعي بدأ يؤتي ثماره مع نمو مجموعة A3 بشكل كبير في المكانة والقدرات الدبلوماسية. وحتى من حيث التكوين كما يتضح من التحالف الذي تم إنشاؤه منذ العام الماضي. مع عضو جديد من منطقة البحر الكاريبي “سانت فنسنت وجزر غرينادين”.

وقال إنه لا يزال هناك مجال أكبر للتحسين لتحقيق الهدف المشترك. والمتمثل في إفريقيا تتحدث بصوت واحد قادر على التأثير بصنع القرار في مجلس الأمن في الولايات المتحدة.

ويعني هذا المسعى الأفريقي أن ندرك أولاً أوجه القصور الخاصة بنا ونضاعف جهودنا بالمراحل الأولى والنهائية. لترجمة الرؤية المنصوص عليها بأجندة 2063 الخاصة بـ”أفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية. يحملها مواطنوها إلى واقع ملموس. وتمثل قوة ديناميكية على المسرح العالمي”.

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