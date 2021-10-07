لعمامرة: تصدير لقاح “كورونا” الجزائري قريبا إلى هذه الدول

كشف وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، في لقاء أجراه مع الصحفيين خلال زيارته إلى إيطاليا. عن الشروع قريبا في تصدير لقاح كورونا الجزائري إلى بلدان إفريقيا والدول المحتاجة.

وقال لعمامرة إن الجزائر استطاعت الجزائر إدارة الوضع الصحي والدليل على ذلك تراجع عدد الإصابات بشكل كبير.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر لا تريد فقط الاهتمام باحتياجاتها الوطنية. بل تريد أيضا التصدير لمشاركة اللقاحات مع الدول المحتاجة”.

وتعتبر الجزائر أول بلد إفريقي ينتج اللقاح المضاد لوباء كورونا، على مستوى وحدة الإنتاج صيدال بقسنطينة.