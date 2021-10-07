لعمامرة: تصريحات ماكرون لن تؤثر على علاقتنا مع تركيا

قال وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، لوكالة الأناضول التركية، ردا على سؤال حول تصريحات ماكرون الأخيرة. “مهما كان سبب المشكلة بين فرنسا والجزائر، لا أعتقد أنها ستؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة مثل تركيا“.

وأفاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر وتركيا تمتلكان علاقات تاريخية عميقة وروابط معنوية قوية، وتسعيان إلى تعزيز علاقاتهما المشتركة.

وتابع أن تركيا ساهمت بشكل مهم في عملية التنمية بالجزائر خلال السنوات الأخير. وأن الجزائر تتطلع إلى المزيد من علاقات الشراكة والاستثمارات التركية خلال الأيام القادمة.

وأردف أن بلاده تدعم إقامة علاقات شراكة نوعية مع تركيا، بحيث تشمل المجالات كافة، معربا عن تفاؤله بهذا الصدد.