لعمامرة في أديس أبابا للمشاركة في أشغال المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي

وصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وذلك للمشاركة في أشغال الدورة العادية 40 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذه الدورة ستعقد بمقر المنظمة القارية يومي 2 و 3 فيفري الجاري. وذلك لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالتعاون المشترك بين الدول الإفريقية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والسياسية التي تفرضها الأوضاع الراهنة. بالإضافة كذلك إلى جانب تداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والصحي.

وأضاف البيان، أنه ستتم دراسة التقارير المتعلقة بنشاطات مختلف الآليات واللجان الفرعية للمجلس التنفيذي. وكذا تجديد عضوية عدد من الهياكل الرئيسية. كما ستعكف هذه الدورة على التحضير لقمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في دورتها العادية الـ 35 التي ستجري أشغالها بدولة المقر يومي 5 و 6 فيفري الجاري.

وأوضح المصدر، أنه وإلى جانب مشاركته في أشغال المجلس التنفيذي، ينتظر أن يجري الوزير لعمامرة لقاءات عديدة مع نظرائه من الدول الافريقية للتنسيق حول المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومواصلة الجهود التي تبذلها بلادنا بهدف الحفاظ على وحدة المنظمة القارية والنأي بها عن محاولات اضعافها وتقسيمها.

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