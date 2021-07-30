لعمامرة في زيارة إلى السودان تدوم يومين

تنقل رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم الجمعة إلى السودان، في زيارة رسمية تدوم يومين. حيث كان في استقباله نظيرته مريم الصادق المهدي.

وغرّد لعمامرة على التويتر، “وصلت صباح اليوم إلى الخرطوم في زيارة عمل تدوم يومين. أشكر زميلي مريم الصادق المهدي على كرم الإستقبال والضيافة. وأتطلع لجلسة العمل التي ستجمعنا وكذا إلى اللقاءات مع السلطات العليا لجمهورية السودان الشقيقة