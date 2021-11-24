لعمامرة في زيارة عمل إلى الكونغو

حل مساء أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ببرازافيل عاصمة جمهورية الكونغو في زيارة عمل. بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وكان في استقباله لدى وصوله بمطار برازافيل، وزير الدولة فلوران نتسيبا، رئيس ديوان رئاسة جمهورية الكونغو.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تقاليد التشاور والتنسيق بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة على الصعيد القاري. وبوجه الخصوص ما يتعلق بعمل اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا التي يرأسها رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو.

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لعمامرة يدعو للإنخراط في رؤية الرئيس تبون حول مكافحة الإرهاب بإفريقيا

دعا وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة نظراءه الأفارقة إلى الانخراط في الرؤية الجديدة التي طرحها مؤخرا رئيس الجمهورية حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة الإفريقية.

وأوضح لعمامرة، أن رؤية الرئيس تبون، تهدف إلى تكييف وإعطاء زخم أكبر لمختلف آليات العمل الافريقي المشترك.

كما يأتي ذلك، وفق نهج يأخذ بعين الاعتبار القدرات التي أبانت عنهاهذه الآفة في التأقلم.

وكذا ضرورة العمل المتواصل لتجفيف جميع منابع تمويل هذه الآفة، من خلال صياغة استراتيجية قارية لهذا الغرض.

كما تمحورت كلمة الوزير لعمامرة، حول أهم الدروس المستقاة من تجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وشدد لعمامرة على ضرورة بلورة واعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة تستند إلى الظروف الخاصة لكل دولة. وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الآفة.

كما ذكر الوزير بمساهمات الجزائر العديدة والرامية لتعزيز التنسيق والتعاون ودعم قدرات الدول المتضررة خاصة في منطقة الساحل والصحراء.

وكذا التزامها على المستوى القاري بصفتها منسق الجهود الجماعية للدول الإفريقية حول مكافحة الارهاب والتطرف العنيف.

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