لعمامرة: محمد الصديق بن يحيى كان له دورا في إحداث الثورات الثلاث

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أن الوزير الأسبق محمد الصديق بن يحيى له دورا في السياسة الداخلية وإحداث الثورات الثلاث.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية رمصان لعمامرة، خلال إحياء وزارة الخارجية لذكرى وفاة وزير الخارجية الأسبق محمد الصديق بن يحيى، أن الفقيد الراحل مارس الدبلوماسية قبل ميلاد الدبلوماسية الجزائرية العصرية. كما أن محمد الصديق بن يحيى مارس الدبلوماسية عندما جمع شمل الشباب الجزائري في صفوف وعلى مقاعد الجامعات. وله دور أساسي في إنشاء إتحاد الطلبة الجزائريين المسلمين.

وأشار لعمامرة، أن الوزير الأسبق محمد الصديق بن يحيى كان له دور أساسي. برهن فيه على قدرته العالية في التعامل مع غيره وحمل الراية وتقاسم قناعته والانضمام الى مشروع ثورة التحرير المباركة.

كما أن رفاق الفقيد الراحل قدرهم الله ان يكونوا معه في رحلة السلام والحياة. حيث شاركوا الوزير هذه الرحلة التي كانت المقر الاخير لعملهم كطاقم وكجند لاهداف السلام إلى طهران وهما 13 وهم :” فتحية شيبان مضيفة طائرة”، أحمد بغلي مدير قسم الشؤون العربية بالوزارة، سعد الدين بن مريش مدير ادارة بوزارة الشؤون الخارجية، محند لونيس مدير إدارة آسيا وأمريكا اللاتينية. وكذا عبد القادر معزوق، عبد الحميد طالبي، سليم خلادي، محمد بن صفوات. بالإضافة كذلك إلى محمد رضا بن زاغو، و مولود اية قاسي. النقيب عبد المومن لخضر قائد طاقم الطائرة الرسمية، ومصطفى سباحي، و عبد المومن معطوري.