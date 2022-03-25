لعمامرة من قطر يهنىء الخضر .. “شكرا لأبطالنا… أثلجتم صدورنا”

هنأ وزير الشؤون الخارجية والجالبية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة المنتخب الوطني بعد فوزه على الكاميرون . وذلك في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر 2022.

ونشر الوزير تغريدة عبر حسابه على التويتر يهنئ فيها الخضر على فوزهم بمباراة السد ذهاب. أين شاهد المباراة رفقة جاليتنا في القطر.

وكتب لعمامرة “شاء القدر أن تجمعنا فرحة الفوز بلقاء أبناء جاليتنا في قطر …فال خير إن شاء الله مبشرا بفوز آخر يوم الثلاثاء وتأهل مستحق.” شكرا لأبطالنا… أثلجتم صدورنا…

قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بزيارة عمل وصداقة إلى جمهورية الصين الشعبية. وهذا في الفترة الممتدة من 19 إلى 21 مارس، حيث تبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر بشكل معمق حول العلاقات الصينية-الجزائرية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد الجانبان على العمق التاريخي والطابع الاستراتيجي الشامل للعلاقات الجزائرية-الصينية. إضافة إلى استعدادهما لبذل المزيد من الجهود لتطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين بما يعود بالنفع على الطرفين.

في حين، جدد الطرفان تمسكهما بتبادل الدعم الثابت في المسائل التي تخص المصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى لكل منهما. وأعرب الجانب الجزائري تمسكه بمبدأ الصين الواحدة، ودعمه للموقف الصيني من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وشينج يانغ وهونغ كونغ. والتأكيد على ضرورة العمل لتفادي تسييسها أو استعمالها كوسيلة ضغط في العلاقات الدولية.

ومن جهته، تقدم الجانب الصيني للجانب الجزائري بتهانيه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر، معربا عن دعم الصين لجهود الجزائر الرامية إلى صيانة أمنها القومي واستقرارها، ومشيدا بالنهج التنموي الذي تبنته لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.

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عبرت السفارة الصينية بالجزائر، عن ترحيب بلادها الحار بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

وقالت السفارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على تويتر: “مرحبا بالصديق العزيز القديم السيد رمطان لعمامرة”

وللإشرة، أفاد بيان للخارجية الصينية، إنه بناء على دعوة من مستشار الدولة ووزير الخارجية وانغ يي، سيحل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ببكين”.

وأضاف البيان، أن زيارة لعمامرة إلى الصين برمجة في الفترة ما بين 18 و21 مارس الجاري.