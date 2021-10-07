لعمامرة يبحث مع الوزير الايطالي السابق رومانو برودي أهم الملفات الدولية
إلتقى وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة مع الوزير الايطالي السابق و الرئيس السابق للجنة الاوروبية، رومانو برودي.
وحسب تغريدة للوزير، بحث الطرفان، الملفات الدولية والتحديات على مختلف الأصعدة، خاصة في منطقة المتوسط.
وجاء في تغريدة الوزير : ” سعيد باللقاء المتجدد مع صديقي رومانو برودي، الشخصية الإيطالية والأوروبية المرموقة”.
وأضاف لعمامرة: “ناقشنا مطولا أهم الملفات الدولية والتحديات على مختلف الأصعدة، خاصة في منطقة المتوسط وسبل تشجيع التقارب بين الضفتين..أستفيد دوما من تحاليله الدقيقة حول الأوضاع في العالم والمنطقة”.
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