لعمامرة يتسلّم أوراق اعتماد سفير رومانيا الجديد لدى الجزائر
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، سفير رومانيا الجديد لدى الجزائر غرويا أوتيليو جاكوتا.
وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:”استقبلت سفير رومانيا الجديد لدى الجزائر، غرويا أوتيليو جاكوتا، الذي سلمني نسخا من أوراق اعتماده.”
واضاف:”نتطلع إلى مساهمته القيمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا في جميع المجالات.”
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