لعمامرة يتلقى التعازي من نظرائه التركي والليبي ومستشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، اتصالات هاتفية من وزيري خارجية تركيا وليبيا وكذا من المستشار الرئيسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي للاطمئنان على الشعب الجزائري وتقديم التعازي لأسر شهداء الحرائق.

وقال لعمامرة في تغريدة له على تويتر:”تلقيت اتصالات هاتفية من وزيري خارجية تركيا وليبيا الشقيقة وكذا من المستشار الرئيسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي للاطمئنان على الشعب الجزائري وتقديم التعازي لأسر شهداء الحرائق من مدنيين وعسكريين.نسأل المولى أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.”