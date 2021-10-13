لعمامرة يجري لقاءات تشاورية مع العديد من نظرائه الأفارقة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، لقاءات تشاورية مع العديد من نظرائه الأفارقة، وكذامسؤولين رفيعي المستوى بمفوضية الاتحادالافريقي بغية تبادل وجهات النظر والتنسيق حول أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورةالحالية.

تواجد الوزير لعمامرة بالعاصمة الاثيوبية شكل كذلك فرصة للتواصل مع السلطات العليا للبلد المضيف، حيث تم استقباله من قبل رئيسة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، ساهليووركزودي، في مقراقامتها،ناقلا إليها التحيات الأخوية ورسالةشفوية من الرئيس عبد المجيد تبون حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي

أجرى لعمامرة محادثات مع رئيس مفوضية الاتحادالافريقي،موسى فقي محمد، حيث تناول الطرفان مجالات التعاون بين الجزائروالاتحادالافريقي وسبل تعزيزهاخدمة للأجندة القارية المشتركةفي مجالات السلم والأمن والتنمية. كماتبادلا وجهات النظر حول أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورةال39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي،مؤكدين على ضرورةالعمل من أجل تعزيز الوحدة والتضامن داخل المنظمة الافريقية وتفادي كل العوامل التي من شأنها التأثير سلباعلى العمل الافريقي المشترك.

مع وزيرخارجية زمبابوي

تناول الوزير لعمامرة مع نظيره الزيمبابوي، فريدريكشافا، مسائل متعلقة بالسلم والأمن والتنمية في افريقيا وكذا سبل ترقية المصالح العليا للمنظمةالقارية وتعزيز الأجندة الافريقية المشتركة. كماأعرب الوزيران بهذه المناسبة عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات الأخوية.