لعمامرة يجري محادثات مع 3 قادة من البرتغال والمجلس الأوروبي وأستراليا

التقى اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مع رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا.

كما تطرق الجانبان إلى العلاقات الجزائرية-البرتغالية وآفاقها الواعد. حيث أكد كوستا تطلعه للمشاركة شخصيا في الاستحقاقات الثنائية المقبلة بين البلدين. اللذين تربطهما معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون منذ 2005.

ومن جانب آخر، التقى لعمامرة رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل. وتطرق معه إلى مسائل متعلقة بالشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وفقاً لمبدأ توازن المصالح.

كما أجرى الوزير لعمامرة محادثات ثنائية مع نائب وزير الخارجية الأسترالي، تيم واتس. حيث اتفقا خلالها على تبادل الدعم لفائدة ترشيحات البلدين في المنظمات الدولية ذات الانتماء المشترك. وتبادلا الآراء حول الأوضاع السائدة في منطقة الساحل والصحراء.

للإشارة يشارك لعمامرة، في أشغال قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، ضمن الوفد الذي يقوده الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان. بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية.