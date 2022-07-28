لعمامرة  يستقبل مفوض الإتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن 

استقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان عمامرة، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بانكول أديوي مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن.

والذي يقوم بجولة في المنطقة تغطي اثنين الدول الأعضاء المؤسسة للاتحاد الأفريقي والجزائر والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حسب ما جاء في بيان الخارجية.

وتركزت محادثات المفوض بانكول في الجزائر العاصمة على التعاون بين الجزائر والاتحاد الأفريقي والتشاور المنتظم بين الطرفين حول الوضع السائد في إفريقيا وتنفيذ الأجندة القارية للسلام والأمن والتنمية.

كما استعرض الوزير لعمامرة والمفوض بانكول أوضاع الأزمات والصراعات في إفريقيا وآفاق تسويتها وفق مبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل إفريقيا.

بالإضافة الى بحث الطرفان بشكل خاص الأزمات السياسية والأمنية في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء بشكل عام.

وكذلك عملية إنهاء استعمار الصحراء الغربية في ضوء الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والدور المتوقع. الاتحاد الأفريقي في الترويج لاستئناف المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وحسب ذات البيان، وتماشيا مع نتائج القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي عقدت مؤخراًفي مالابو تم تناول القضايا المتعلقة بتعزيز آليات التعاون على المستوى القاري وإقامة شراكات أكثر فعالية على المستوى الدولي وإعطاء دفعة جديدة لجهود منع الإرهاب ومكافحته.

كما اتفق الطرفان على مواصلة وتعزيز المشاورات على جميع المستويات تحسباً للمواعيد النهائية القارية المقبلة وفي إطار الأمم المتحدة.