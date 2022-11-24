لعمامرة يستقبل من طرف الرئيس الصحراوي

حظي مساء اليوم وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، باستقبال من قبل رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، و ذلك بمقر إقامته بالعاصمة النيجربة نيامي.

وجاء هذا الإستقبال عشية إنطلاق أشغال القمة الإستثنائية لرؤساء دول و حكومات الإتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنوع الإقتصادي، وكذا منطقة التجارة الحرة بالقارة الإفريقية المزمع عقدها يوم غد الـ25 نوفمبر 2022، بنيامي عاصمة النيجر.

وشكلت العلاقات الثنائية المتميزة و التعاون المشترك محور لقاء لعمامرة مع الرئيس إبراهيم غالي، حيث ركز اللقاء على مختلف جوانب العلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين الجزائري و الصحراوي ، وآفاق العمل المستقبلي بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الافريقي.

كما شكلت المستجدات الراهنة للقضية الصحراوية على مستوى الامم المتحدة والإتحاد الإفريقي محورا هاما خلال اللقاء، تم خلاله تجديد التأكيد على الموقف الثابت والدائم للجزائر حكومة و شعبا تجاه القضية الصحراوية.