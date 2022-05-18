لعمامرة يستقبل نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان. والذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وجاءت هذه الزيارة في إطار الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين البلدين.

وحسب بيان وزارة الخارجية سيسمح اللقاء يوم غد باستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبحث آفاق تعزيزها. فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف حول أبرز القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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