لعمامرة يستقبل نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان. والذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وجاءت هذه الزيارة في إطار الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين البلدين.
وحسب بيان وزارة الخارجية سيسمح اللقاء يوم غد باستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبحث آفاق تعزيزها. فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف حول أبرز القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بالجزائر، السفيرة الأمريكية بيزا ويليامز. والتي تقوم بزيارة إلى الجزائر ممثلة لـ”مركز كارتر” الذي يتولى دور “المراقب المستقل”. لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
كما جاء في بيان لوزارة الخارجية أن السفيرة ولعمامرة تناولا بهذه المناسبة تطورات المساعي والجهود التي تبذلها الجزائر على رأس الوساطة الدولية. ولجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة. بهدف إعادة بعث مسار تنفيذ الاتفاق من خلال وفاء الأطراف المالية بالتزاماتها وتحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ مختلف أحكام الاتفاق.
كما تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في وقت سابق مع نظيرته البوسنية، بيسيرا توركوفيك. حيث توسعت المباحثات فيما بعد لتشمل أعضاء وفدي البلدين.
هذا و كانت الوزيرة البوسنية قد ترحمت في وقت سابق بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة على أرواح شهداء حرب التحرير الوطني.