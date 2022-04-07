لعمامرة يستقبل وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا
استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا الشقيقة، نجلاء المنقوش، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر.
وبهذه المناسبة، تناول الجانبان علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأوضاع السائدة في العالم العربي.
كما شكّل اللقاء فرصة لاستعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث جدد لعمامرة دعم الجزائر الثابت للأشقاء الليبيين في مساعيهم الرامية للتحضير لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في جو من المصالحة الوطنية لتمكين الشعب الليبي الشقيق من اختيار ممثليه بكل حرية.
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شرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في زيارة إلى موسكو.
وحسب بيان لوزارة الخارجية، سيرافق لعمامرة في هذه الزيارة، كل من وزراء خارجية الأردن، السودان، العراق ومصر. فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.
كما تأتي هذه الزيارة، لمباشرة مشاورات مع الجانب الروسي، تتبعها زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني.
وبهذه المناسبة، سيستمع الوزراء العرب إلى مواقف وانشغالات الطرفين على ضوء آخر التطورات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا. كما سيبحثون آفاق وسبل مساهمة مجموعة الاتصال العربية في مساعي التهدئة والتخفيف من حدة التوتر. وصولا إلى تقريب وجهات النظر بما يسمح بالتعجيل في التوصل إلى حل سياسي يرتكز على مبادئ القانون الدولي. وميثاق الأمم المتحدة، ويأخذ بعين الاعتبار انشغالات كل الأطراف. هذا وتندرج هذه الجولة في إطار برنامج عمل مجموعة الاتصال العربية، على المستوى الوزاري.
وكان مجلس وزراء جامعة الدول العربية، قد أقر تشكيل المجموعة، خلال دورته الـ157، المنعقدة في التاسع من مارس الفارط بالقاهرة. لتوَّلي متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالقضية الأوكرانية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.