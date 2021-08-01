لعمامرة يسلم الرئيس التونسي رسالة من رئيس الجمهورية

إستقبل مساء اليوم الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية رمطان لعمامرة حمالا له رسالة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

ونشر لعمامرة عبر صفحته أنه و”بتكليف من رئيس الجمهورية،حللت مساء اليوم بتونس الشقيقة أين حظيت بشرف لقاء الرئيس قيس سعيد وتبليغه رسالة شفوية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون. كما اغتنمت هذه الفرصة لعرض نتائج المشاورات التي أجريتها مؤخرا بخصوص القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر. وكذا حول الشراكة العربية-الافريقية.”