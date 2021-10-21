لعمامرة يشارك في المؤتمر الوزاري لدعم الإستقرار في ليبيا

سيشارك اليوم الخميس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة في المؤتمر الوزاري لدعم الإستقرار في ليبيا بالعاصمة طرابلس.

وحسب بيان للوزارة، فإن مشاركة وزير الشؤون الخارجية جاءت بدعوة من نظيرته الليبية، الدكتورة نجلاء المنقوش. ومن المنتظر أن يعرف المؤتمر الوزاري حضورا دوليا واسعا يشمل بالخصوص دول الجوار وعديد الدول العربية والغربية. إلى جانب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومنظمات دولية وإقليمية.

ويهدف هذا المؤتمر الذي ينعقد بمبادرة من السلطة التنفيذية الليبية لبلورة موقف دولي وإقليمي موحد لمساندة الرؤية الليبية التي تجسدها مبادرة إستقرار ليبيا التي أعلنت عنها حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح المصدر، أن مشاركة الوزير لعمامرة في هذا المؤتمر تأتي للتأكيد على موقف الجزائر الثابت لتضامنها الدائم مع الشعب الليبي الشقيق من أجل إستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية.

ومن المنتظر أن يجري لعمامرة على هامش أشغال هذا الاجتماع لقاءات عديدة مع السلطات الليبية العليا. وكذا مع نظرائه من ممثلي الدول والمنظمات المشاركة.

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