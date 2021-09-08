لعمامرة يصل إلى القاهرة ويلتقي بنظيره الكويتي

إلتقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بنظيره الكويتي في القاهرة للمشاركة في أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وقال لعمامرة في تغريدة له على “تويتر”:” في القاهرة للمشاركة في أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب سعدت باللقاء مع رئيس الدورة الحالية، أخي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، للتشاور حول قضايا دولية واقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع المرتقب غدا.”