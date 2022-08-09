لعمامرة يصل الى أذربيجان ممثلا لرئيس الجمهورية

حل مساء اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة بالعاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة عمل تدوم يومين، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي هذا السياق، سيعقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية مشاورات مع نظيره الاذربيجاني جيهون بيراموف، كما سيتم استقباله من طرف السلطات العليا للبلاد.

حيث سيتم استعراض العلاقات الثنائية بين الجزائر وأذربيجان، فضلا عن قضايا اقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

يجدر التنويه بأن جمهورية أذربيجان تترأس حاليا والى غاية نهاية 2023 حركة عدم الانحياز فضلا عن كونها عضوا في تكتل أوبك + وتشارك في أشغال منتدى الدول المصدرة للغاز.

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