لعمامرة يصل الى أذربيجان ممثلا لرئيس الجمهورية
حل مساء اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة بالعاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة عمل تدوم يومين، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وفي هذا السياق، سيعقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية مشاورات مع نظيره الاذربيجاني جيهون بيراموف، كما سيتم استقباله من طرف السلطات العليا للبلاد.
حيث سيتم استعراض العلاقات الثنائية بين الجزائر وأذربيجان، فضلا عن قضايا اقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.
يجدر التنويه بأن جمهورية أذربيجان تترأس حاليا والى غاية نهاية 2023 حركة عدم الانحياز فضلا عن كونها عضوا في تكتل أوبك + وتشارك في أشغال منتدى الدول المصدرة للغاز.
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لعمامرة يتباحث مع نظيره الموريتاني
كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم جلسة عمل مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولدمرزوك.
والذي يقوم بزيارة للجزائلر حاملا رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إلى الرئيس تبون.
اللقاء جرى بمقر الوزارة وبحضور وفدي البلدين أين شكلت المحادثات فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية المتميزة والتي تشهد تطورا ملحوظا
في ظل ماتحظى به من حرص ومتابعة من قبل رئيسي البلدين الملتزمين بتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين.
كما ،اتفق رئيسا دبلوماسية البلدين على تعزيز هذه الديناميكية الإيجابية في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة،لاسيما الدورة التاسعة عشرة للجنة المشتركة الكبرى الت يستلتئم أشغالها بنواكشوط قبل نهاية العام الجاري.
كما كان اللقاء فرصة للتطرق إلى الأوضاع المتأزمة على الساحة الدولية وماتفرضه من تحديات على دول المنطقة،
إلى جانب التهديدات الأمنية من جراء تمدد خطر الارهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء وسبل تعزيزالجهود المشتركة.
في مواجهة هذه التحديات عبرتفعيل مختلف آليات وأدوات الإتحاد الأفريقي الت يتم تأسيسها لهذاالغرض.