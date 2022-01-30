لعمامرة يعرض أمام نظراءه العرب التحضيرات الجارية للقمة العربية بالجزائر

قدم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، عرضا عن التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر في غضون السنة الجارية .

ويأتي هذا على هامش مشاركته اليوم في أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بدعوة من نظيره الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الذي يرأس حاليا المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.

وقد خصص هذا الاجتماع غير الرسمي لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية. وكذا تبادل الرؤى بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها جائحة كورونا وضرورة استثمار هذه الأزمة في تعزيز التعاون واستشراف العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد كوفيد-19 وموقع المجموعة العربية في ظل التنبؤ بحدوث تغيرات في موازين القوى الراهنة.

كما تناول الوزراء العرب الاستحقاقات العربية المقبلة على مختلف المستويات، بما في ذلك الدورة العادية للمجلس الوزاري المرتقبة بالقاهرة شهر مارس المقبل والقمة العربية بالجزائر قبل نهاية هذا العام.

لعمامرة يحيط نظراءه العرب بخطوات التحضيرات للقمة العربية بالجزائر

وفي هذا السياق، أحاط الوزير لعمامرة نظراءه بالخطوات التحضيرية التي باشرت بها الجزائر تمهيدا لهذا الحدث الهام. وكذا مساعيها الرامية لتوفير العوامل الأساسية لنجاح القمة. كما ركز على الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لهذا الموضوع والذي أكد في عديد المناسبات تطلعه لعقد قمة تجمع شمل البلدان العربية وتبعث روحا جديدة في آليات العمل العربي المشترك.

هذا وقد أكد الوزير أن الجزائر ستواصل وستكثف لقاءاتها التشاورية، بما في ذلك مساعيها الرامية للم شمل الفلسطينيين وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وستطرح خلال الاجتماع الوزاري الرسمي بالقاهرة شهر مارس المقبل، تاريخ انعقاد القمة الذي يحدده الرئيس عبد المجيد تبون مع استكمال المشاورات الحالية مع الدول العربية الشقيقة.

وزير الشؤون الخارجية يجري لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه العرب

وعلى هامش أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه العرب، خاصة وزراء خارجية كل من السعودية، تونس، موريتانيا، جيبوتي وفلسطين، حيث تركزت المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بدعم العمل العربي المشترك.

كما التقى الوزير لعمامرة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وأخيرًا، تجدر الإشارة أنه تم استقبال الوفد المتكون من الوزراء العرب من قبل نائب أمير دولة الكويت وولي العهد، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في لقاء يندرج ضمن نشاطات الرئاسة الكويتية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.

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هنأ وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح على نجاح الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي احتضنته مدينة الكويت اليوم.

وقال لعمامرة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر:”أهنئ أخي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لدولة الكويت الشقيقة على نجاح الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي احتضنته مدينة الكويت اليوم. وعلى رئاسته المتميزة للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.”

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يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد بدولة الكويت يوم 31 جانفي الجاري.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، يشارك لعمامرة في هذا الاجتماع، بدعوة من نظيره الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح.

كما يندرج هذا الاجتماع، ضمن اللقاءات الدورية غير الرسمية التي أقرها المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في شهر فيفري من السنة الماضية.

كما سيتيح هذا الاجتماع للوزراء العرب فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول أبرز المواضيع المطروحة على الساحة العربية. ومناقشة التحديات التي تواجه الوطن العربي فضلا عن التحضير للاستحقاقات المقبلة.

كما سيسعى وزراء الخارجية العرب لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي إزاء قضايا إقليمية ودولية راهنة.

وسيغتنم الوزير لعمامرة هذه الفرصة ليقدم عرضا عن التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة. التي ستحتضنها الجزائر في غضون السنة الجارية.

كما أنه ومن المرتقب أن يعقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على هامش هذا الاجتماع عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه العرب. ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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