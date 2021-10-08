لعمامرة يعزي في وفاة الفنان رابح درياسة

قدم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، تعازيه في وفاة الفنان الراحل رابح درياسة.

وغرد رمطان لعمامرة عبر حسابه الرسمي على تويتر:

“رحم الله الفنان القدير رابح درياسة الذي غنى للوحدة الوطنية والإنسانية جمعاء عابرا كل الحدود بصوته الساحر وكلماته المأثورة ورافعا راية الجزائر عاليا في كل المحافل الثقافية. خالص العزاء لأهله وللأسرة الفنية ولكافة الشعب الجزائري. إنا لله وإنا إليه راجعون”