لعمامرة يعقد جلسة عمل مع نظيره الكرواتي
عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم السبت، جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي جوردان جرليك رادمان. الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين.
وسيتطرق الطرفان إلى بحث سبل وآليات تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. وستتوسع المباحثات بين الطرفين إلى وفدي البلدين.
كما سيتم عقد منتدى للأعمال بين البلدين قصد بحث فرص توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وكرواتيا. على هامش هذه الزيارة.
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للإشارة أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء محادثات مع نظيره الفرنسي جان-ايف لودريان. الذي يقوم بزيارة عمل وتقييم لواقع العلاقات الثنائية إلى الجزائر.
كما تم استقبال وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية فرنسا من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بحضور وزير الخارجية.
وقد حل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل إلى الجزائر وتقييم للعلاقات الثنائية.
ومنذ تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أججت العلاقات بين البلدين، يحاول وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان. إعادة الحوار.
وفي مقابلة مع صحيفة لوموند اليومية ، قال لودريان إن فرنسا تريد علاقة “واثقة” و “شراكة طموحة” مع الجزائر. تتعدى “الجروح” التذكارية التي يمكن أن تطفو “في بعض الأحيان”.
وردا على سؤال نائبة ورئيسة مجموعة الصداقة الجزائرية الفرنسية في الجمعية الوطنية الفرنسية، فضيلة الخطابي. أكد أن “الجهود تبذل لاستعادة شروط العلاقات السلمية مع الجزائر”.
وقال “نريد العمل بجدية في ظل الاحترام المتبادل والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة وعلى هذا الأساس نعتزم مواصلة عملنا”.
وقال “نأسف لعدد من حالات سوء التفاهم الأخيرة لأن هذا الوضع لا يتوافق مع الأهمية التي نوليها للعلاقات بين بلدينا”.
وأكد الوزير الفرنسي أن فرنسا “تحترم أعمق الأمة الجزائرية وسيادة الجزائر”.
وأضاف أن فرنسا والجزائر متحدتان في شراكة ضرورية لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.
الوزير الفرنسي: مقتنعون باهتمام البلدين بالعمل معا في جميع القطاعات
وتابع “نحن مقتنعون باهتمام البلدين بالعمل معا في جميع القطاعات. موضحا أن فرنسا لديها بالفعل طموح قوي في هذا المجال”. العلاقة بين البلدين والشعبين”.
وأضاف “هذه الرؤية للعلاقة الفرنسية الجزائرية، أعلم أنها مشتركة بين المسؤولين الجزائريين الذين أتيحت لي الفرصة للعمل معهم بعمق. في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والذين وجدنا معهم دائمًا حلولًا للمشاكل عند ظهورها”.
كما قال جان إيف لودريان “يجب أن نتحدث عن هذه المشاكل، ونشاركها ونعمل معًا للتغلب عليها”.
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