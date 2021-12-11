لعمامرة يعقد جلسة عمل مع نظيره الكرواتي

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم السبت، جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي جوردان جرليك رادمان. الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين.

وسيتطرق الطرفان إلى بحث سبل وآليات تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. وستتوسع المباحثات بين الطرفين إلى وفدي البلدين.

كما سيتم عقد منتدى للأعمال بين البلدين قصد بحث فرص توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وكرواتيا. على هامش هذه الزيارة.

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للإشارة أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء محادثات مع نظيره الفرنسي جان-ايف لودريان. الذي يقوم بزيارة عمل وتقييم لواقع العلاقات الثنائية إلى الجزائر.

كما تم استقبال وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية فرنسا من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بحضور وزير الخارجية.