لعمامرة يعقد عدة لقاءات ثنائية في روما

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة عدة اجتماعات ثنائية، على هامش مشاركته في أعمال النسخة الثامنة للحوار المتوسطي رفيع المستوى​​ (ROME-MED) بالعاصمة الإيطالية روما.

وحسب بيان الخارجية التقى لعمامرة بوكيلة وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولة عن قضايا الشرق الأوسط، يائيل لامبيرت. وكذا والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا. بالإضافة إلى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز.

كم كانت لرئيس الدبلوماسية الجزائرية لقاء برؤساء كل من إيطاليا سيرجيو ماتاريلا، والنيجر محمد بازوم، وموريتانيا محمد ولد الغزواني. حيث نقل إليهم التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

من جانبهم، كلف الرؤساء الثلاثة الوزير لعمامرة بنقل تحياتهم الحارة إلى الرئيس عبد المجيد تبون وتمنياتهم بمزيد من النجاح والازدهار للجزائر وشعبها.