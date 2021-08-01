لعمامرة يلتقي السيسي ويبلغه رسالة رئيس الجمهورية

التقى اليوم الأحد، وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية في الخارج، رمطان لعمامرة. مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حيث بلغه رسالة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وغرد لعمامرة على تويتر “تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتبليغه رسالة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، تأكيدًا على متانة العلاقات الأخوية التاريخية والاستراتيجية بين البلدين. والتنسيق المستمر للجهود المشتركة في سبيل ترقية حلول سلمية للأزمات في المنطقة.”.