لعمامرة يلتقي نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين محادثات مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند.

وغرّدت “فيكتوريا نولاند” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، قائلة: “أجريت محادثات بناءة مع وزير الخارجية الجزائري.”

وأوضحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أن المحادثات تركزت حول الصحراء الغربية والوضع في ليبيا ومالي والساحل.

كما تناولت المحادثات أيضا الإستثمارات الأمريكية في الطاقة المتجددة الجزائرية.

واختتمت نائبة وزير الخارجية الأمريكي تغريدتها، بأن الولايات المتحدة تقدر جهود الجزائر لتعزيز السلام والأمن الإقليميين.