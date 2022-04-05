لعمامرة يلتقي نظيره الأوكراني وهذا ما دار بينهما
وصلت مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بالأزمة في أوكرانيا. برئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة وعضوية وزراء خارجية الأردن والعراق والسودان ومصر. والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى العاصمة البولندية وارسو.
وعقدت مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بالأزمة في أوكرانيا اجتماعاً مع وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا. في إطار الجهود الرامية إلى المساهمة في حل الأزمة.
وأجرى الجانبان العربي والأوكراني محادثات موسعة حول آفاق إنهاء الأزمة والحد من انعكاساتها الأمنية والسياسية والإنسانية والاقتصادية.
وفي هذا الصدد، أعرب الوفد العربي عن القلق من تبعات الأزمة وخطورة استمرارها. مشددا على دعمه لمسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الأوكراني والروسي. واستعداده للقيام بالجهود اللازمة لدعم هذا المسار بهدف التوصل إلى وقف العمليات العسكرية. تمهيدا لحل سياسي مستدام للأزمة، يقوم على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية. بما يضمن المصالح المشروعة لجميع الأطراف.
وفي أعقاب الاجتماع، أكد لعمامرة خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه مع نظيره الأوكراني أن اللقاءات مع الجانبين الروسي والأوكراني. مكَّنت مجموعة الاتصال العربية من الإلمام بشكل دقيق بتطور الأوضاع والإطلاع بوضوح على مواقف وآراء طرفي النزاع. كما رسخت قناعة أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة.
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لعمامرة يجري مباحثات مع كبار المسؤولين الروسيين
عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، جلسة عمل مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف. كما أجرى مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذه المباحثات جاءت في إطار البعد الثنائي لزيارة العمل التي يقوم بها الوزير لعمامرة إلى موسكو. وتمحورت المحادثات مع كبار المسؤولين الروس حول أبرز محاور التعاون بين الجزائر وروسيا وآفاق تعزيزه في مختلف المجالات. فضلا عن المسائل المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. قصد إضفاء ديناميكية جديدة على الآليات التي تؤطر العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
للإشارة فإن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، يتواجد في موسكو رفقة وزراء خارجية كل من الأردن، السودان، العراق ومصر، وكذا الأمين العام لجامعة الدول العربية، لإجراء مشاورات مع الجانب الروسي في إطار الولاية المنوطة بمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري للمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.