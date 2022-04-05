لعمامرة يلتقي نظيره الأوكراني وهذا ما دار بينهما

وصلت مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بالأزمة في أوكرانيا. برئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة وعضوية وزراء خارجية الأردن والعراق والسودان ومصر. والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى العاصمة البولندية وارسو.

وعقدت مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بالأزمة في أوكرانيا اجتماعاً مع وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا. في إطار الجهود الرامية إلى المساهمة في حل الأزمة.

وأجرى الجانبان العربي والأوكراني محادثات موسعة حول آفاق إنهاء الأزمة والحد من انعكاساتها الأمنية والسياسية والإنسانية والاقتصادية.

وفي هذا الصدد، أعرب الوفد العربي عن القلق من تبعات الأزمة وخطورة استمرارها. مشددا على دعمه لمسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الأوكراني والروسي. واستعداده للقيام بالجهود اللازمة لدعم هذا المسار بهدف التوصل إلى وقف العمليات العسكرية. تمهيدا لحل سياسي مستدام للأزمة، يقوم على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية. بما يضمن المصالح المشروعة لجميع الأطراف.

وفي أعقاب الاجتماع، أكد لعمامرة خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه مع نظيره الأوكراني أن اللقاءات مع الجانبين الروسي والأوكراني. مكَّنت مجموعة الاتصال العربية من الإلمام بشكل دقيق بتطور الأوضاع والإطلاع بوضوح على مواقف وآراء طرفي النزاع. كما رسخت قناعة أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة.

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