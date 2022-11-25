لعمامرة ينقل رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره التونسي

وصل وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، مساء اليوم الجمعة، إلى الجمهورية التونسية في زيارة عمل، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية التونسية.

وكان في استقبال لعمامرة لدى وصوله إلى المطار نظيره التونسي عثمان الجرندي.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيانها، أن رمطان لعمامرة حل بتونس بصفته مبعوث خاص محملا برسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.