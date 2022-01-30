لعمامرة يهنىء نظيره الكويتي بنجاح الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

هنأ وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح على نجاح الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي احتضنته مدينة الكويت اليوم.

وقال لعمامرة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر:”أهنئ أخي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لدولة الكويت الشقيقة على نجاح الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي احتضنته مدينة الكويت اليوم وعلى رئاسته المتميزة للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.”

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يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد بدولة الكويت يوم 31 جانفي الجاري.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، يشارك لعمامرة في هذا الاجتماع، بدعوة من نظيره الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح.

كما يندرج هذا الاجتماع، ضمن اللقاءات الدورية غير الرسمية التي أقرها المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في شهر فيفري من السنة الماضية.

كما سيتيح هذا الاجتماع للوزراء العرب فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول أبرز المواضيع المطروحة على الساحة العربية. ومناقشة التحديات التي تواجه الوطن العربي فضلا عن التحضير للاستحقاقات المقبلة.

كما سيسعى وزراء الخارجية العرب لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي إزاء قضايا إقليمية ودولية راهنة.

وسيغتنم الوزير لعمامرة هذه الفرصة ليقدم عرضا عن التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة. التي ستحتضنها الجزائر في غضون السنة الجارية.

كما أنه ومن المرتقب أن يعقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على هامش هذا الاجتماع عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه العرب. ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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