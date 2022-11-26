لعمامرة يُستقبل من قبل قيس سعيد وينقل له رسالة الرئيس تبون

قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بزيارة عمل إلى تونس، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، حظي الوزير لعمامرة خلالها باستقبال من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.

وبهذه المناسبة، أبلغ الوزير لعمامرة تحيات الرئيس عبد المجيد تبون إلى أخيه الرئيس قيس سعيد. ونقل إليه رسالة أخوية تندرج في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين. وما يحدوهما من حرص مشترك على الدفع بعلاقات التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب وتعميق سنة التشاور والتنسيق.

كما شكل اللقاء فرصة لمناقشة آفاق توحيد الجهود بغية تنفيذ القرارات التي اعتمدها القادة العرب في قمة الجزائر. وتم استعراض الأوضاع الراهنة على الصعيد الاقليمي في ظل ما تفرضه التوترات الدولية من تحديات سياسية واقتصادية.

وأكد الطرفان على توافق رؤى ومواقف البلدين الشقيقين حول التهديدات المشتركة وسبل التصدي لها.

ومن جانب آخر، أجرى الوزير لعمامرة محادثات مع نظيره التونسي، عثمان الجرندي. تطرقا خلالها إلى الاستحقاقات المقبلة التي تهم الطرفين سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.