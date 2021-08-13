لعمامرة يتلقى التعازي لأسر شهداء الحرائق من الإتحاد الأوروبي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم إتصالا من المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي. كما عبر جوزيب بوريل عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الجزائر لتجاوز هذا الظرف العصيب.

وخلال المكالمة قدم جوزيب بوريل تعازيه الخالصة لأسر الشهداء الحرائق التي إجتاحت عدد من ولايات الجزائر مؤخرا.

كما إستعرض الطرفان علاقات التعاون بين وآفاق تنشيط الشراكة الاستراتيجية بما يخدم ويحفظ مصالح الطرفين.