لعموري: إستحالة إجراء مسابقة الأساتذة حاليا بسبب الوضعية الوبائية

أكد لغليط لعموري الأمين العام لنقابات التربية، على استحالة إجراء مسابقة توظيف للأساتذة في الوقت الراهن، بسبب الحالة الوبائية.

وجاء هذا التصريح، على هامش اللقاء الذي جمع نقابات التربية بوزير التربية عبد الحكيم بلعابد.

ومن جهته، قال فرحات شابخ، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، إن اللقاء الذي جمعهم بوزير التربية كان فرصة لطرح عديد الإنشغالات والمقترحات على غرار الإبقاء على الحجم الساعي المقدر بـ22 ساعة للأسبوع وتأجيل الدخول المدرسي.

كما تطرقت نقابات التربية خلال لقائها مع المسؤول الأول على القطاع إلى المشاكل المهنية منها رفع القدرة الشرائية وإعادة النظر في القانون الأساسي والتقاعد النسبي.