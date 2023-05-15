لغواطي تكتفي بالمركز الرابع في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال

فشلت الرباعة الجزائرية، فاطمة الزهراء لغواطي، في السير على خطى مواطنتها، البطلة الصاعدة كاتبي نادية، في البطولة الإفريقية البطولة الإفريقية لرفع الأثقال.

واكتفت لغواطي، في وزن 64 كلغ، باحتلال المركز الرابع في البطولة القارية لرفع الأثقال الجارية وقائعها بتونس ما بين الـ 11 والـ 20 ماي 2023.

وكانت صاحبة الـ 24 ربيعا، تبحث عن إهداء الجزائر. ميدالية جديدة واحدة على الأقل في البطولة الإفريقية. إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك، بعدما أنهت المنافسة في المرتبة الرابعة، في الخطف بـ 76كغ والنتر بثقل 96 كغ والمجموع 171 كغ.

وفي سياق متصل. سيكون الرباع الجزائري. شخشوخ أكرم، في وزن 67، كلغ. اليوم الاثنين. بداية من الساعة 17:00، على موعد مع دخول المنافسة.

وهو الذي تعلق عليه الآمال لرفع الراية الوطنية عاليا، في أول مشاركة دولية له منذ 2019.