وعد المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي، بالمساهمة في تحقيق حلم طفل مصاب بالسرطان، يطمح للقاء نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

وخلال زيارته لأحد مستشفيات الأطفال، وعد ماندي، الطفل توماس، المصاب بسرطان الدم بالتكفل بتدبير لقاء له مع النجم كريستيانو رونالدو

حيث سيمنح ماندي، تذكرة مجانية للطفل توماس، خاصة بالمباراة التي ستجمع ناديه ريال بتيس بريال مدريد في الـ18 فيفري المقبل.

وسيسعى الدولي الجزائري لجمع الطفل توماس، بصاحب الكرة الذهبية، خلال هذه المواجهة، في لفتة أبدى من خلالها ماندي جانبه الإنساني.