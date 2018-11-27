لقاءات توجيهية مع قوات الشرطة بالجنوب والشرق

أشرف كل من المفتش العام للأمن الوطني و الأمين العام للمديرية العامة للأمن الوطني، ممثلين العقيد مصطفى لهبيري المدير العام للأمن الوطني، يومي 26 و27 نوفمبر 2018 على التوالي.

على لقاءات توجيهية مع قوات الشرطة لناحتي الجنوب والجنوب الشرقي وكذا أمن ولاية الطارف، مثلما كشف عليه بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء.

وقام ممثلا المدير العام للأمن الوطني، بنقل رسالة شكر القيادة العليا للأمن الوطني إلى كافة قوات الشرطة، نظير الجهود المبذولة والنتائج الشرطية المحققة في مجال محاربة الجريمة والتصدي لها.

داعين إياهم إلى المواصلة في بذل المزيد من الجهود خدمة للوطن والمواطن، يضيف المصدر.

كما أسديا توجيهات وتعليمات إلى قادة ورؤساء الوحدات العملياتية، لضرورة تعزيز التنسيق والعمل الأمني المشترك مع مختلف الهيئات والمؤسسات الأمنية.

بهدف ضمان أمن المواطن والممتلكات في ظل الاحترام الصارم لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، أكدا ممثلا السيد المدير العام للأمن الوطني، على ضرورة تعزيز النشاط الجواري لمصالح الشرطة للرد والتكفل الأمثل لانشغالات المواطن.

عبر تفعيل وتنويع الحملات والنشاطات التوعية والتحسيسية في شتى المجالات، يضيف المصدر ذاته.